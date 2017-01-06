Ярославский поблагодарил Порошенко и Светличную за помощь в запуске ХТЗ

Группа DCH Александра Ярославского официально заявила о начале работы Харьковского тракторного завода с сегодняшнего дня – 6 января текущего года. В информационном сообщении, размещенном на сайте группы, приведен комментарий бизнесмена относительно данного события. "Сегодня радостный день в истории ХТЗ – у нас появилась возможность начать все процессы, необходимые для запуска производства", – заявил Ярославский.

Александр Ярославский поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко и председателя Харьковской облгосадминистрации Юлию Светличную за участие в судьбе предприятия. "Я благодарен Президенту Украины за помощь в разблокировании работы завода, а губернатору Харьковской области за последовательную поддержку наших усилий в этом направлении", – говорится в заявлении Ярославского на сайте DCH.

Как сообщает DCH, сегодня на работу выходят сотрудники ХТЗ, непосредственно вовлеченные в подготовку производства к запуску, во главе с генеральным директором предприятия Андреем Ковалем. Александр Ярославский так описал поставленные перед руководством предприятия задачи: "Со своей стороны, я как инвестор ХТЗ нацелен на то, чтобы, несмотря на все накопленные проблемы, обеспечить ритмичный производственный процесс. Мы выводим рабочих в цеха, мобилизуем инженерно-технический персонал, и начинаем налаживать полноценную деятельность. Нам придется отвоевывать рынки сбыта, восстанавливать технологический потенциал и хозяйственные связи, модернизировать производство. Это серьезный фронт работ, поэтому с первой минуты сегодняшнего дня мы начали заниматься решением этих задач".

По информации СМИ, 9 декабря 2016 г. в АПУ состоялось совещание, посвященное ситуации на ХТЗ, на котором рассматривалось обращение трудового коллектива к главе государства, и по итогам которого "Президент Украины отдал распоряжения необходимые для устранения правовых препятствий для запуска производства". А 4 января 2017 г. председатель ХОГА Юлия Светличная в Facebook объявила о том, что проблемы предприятия решены благодаря личному вмешательству Петра Порошенко, и оно может начинать работу: "Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос Президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства на Харьковщине – наш приоритет", – написала она.