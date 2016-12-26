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Юношеская сборная Украины по теннису стала "Командой года" по версии Tennis Europe http://www.segodnya.ua/img/article/7829/83_main.1482700281.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/83_tn.1482700281.jpg Украина Чемпионки мира и Европы удостоились награды от Европейской теннисной ассоциации

Юношеская сборная Украины по теннису стала "Командой года" по версии Tennis Europe

Вчера, 23:11

Чемпионки мира и Европы удостоились награды от Европейской теннисной ассоциации

Марта Костюк, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая получат награду от Tennis Europe. Фото btu.org.ua
Марта Костюк, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая получат награду от Tennis Europe. Фото btu.org.ua

Tennis Europe подвела итоги уходящего года в четырех номинациях: "Игрок года" – вручается в четырех возрастных категориях, "Игрок года из-за океана" – игроку, который не является европейцем, "Пара года" и "Команда года".

В последней из номинаций победили Марта Костюк, Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая как лучшая сборная в 2016 году. Соперниками украинок были парни из Италии, которые как и наши теннисистки выиграли оба командных турнира Старого света (зимний и летний кубки Европы), но представительницы Украины также одержали победу на Кубке мира в начале августа.
теннисистка, сборная Украины по теннису

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Источник:

Федерация тенниса Украины

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