Юрий Чебан стал главным тренером сборной Украины

Олимпийский чемпион будет готовить себе смену

Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан переходит на тренерскую работу. Как сообщает Федерация каноэ Украины, Юрия Чебана назначено главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ.

Напомним, что Чебан выигрывал Олимпиаду в Лондоне-2012 и Рио-2016, а также был бронзовым призером Пекина-2008.