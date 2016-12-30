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Юрий Чебан стал главным тренером сборной Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7848/4_main.1483114231.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/4_tn.1483114231.jpg Украина Олимпийский чемпион будет готовить себе смену

Юрий Чебан стал главным тренером сборной Украины

Сегодня, 18:05

Олимпийский чемпион будет готовить себе смену

Юрий Чебан. Фото AFP
Юрий Чебан. Фото AFP

Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан переходит на тренерскую работу. Как сообщает Федерация каноэ Украины, Юрия Чебана назначено главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ.

Напомним, что Чебан выигрывал Олимпиаду в Лондоне-2012 и Рио-2016, а также был бронзовым призером Пекина-2008.
олимпийский чемпион, Юрий Чебан, каноэ

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Сегодня|Спорт

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