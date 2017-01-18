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За два года 170 тысяч украинцев получили российское гражданство – Геращенко http://www.segodnya.ua/img/article/7893/99_main.1484740028.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/99_tn.1484740028.jpg Украина Политик предположила, что большинство из сменивших гражданство – это принудительная паспортизация крымчан

За два года 170 тысяч украинцев получили российское гражданство – Геращенко

Сегодня, 13:47

Политик предположила, что большинство из сменивших гражданство – это принудительная паспортизация крымчан

За последний год увеличилось количество смены гражданства. Фото: из открытых источников
За последний год увеличилось количество смены гражданства. Фото: из открытых источников

За время российской агрессии в Украине 170 тысяч украинцев стали гражданами России, а статус беженцев получили около 350 человек. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Нам таки удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые получили гражданство РФ и статус беженцев. Согласно ноты МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год российское гражданство приобрели почти 170 000 граждан Украины: в 2014 году – 24 141 человек, в 2015 – 67 400, за 9 месяцев 2016 – 75 497", – написала Геращенко.

Она отметила, что российская сторона не указала, сколько именно граждан Украины с Донбасса получили гражданство РФ, так как предполагает, что подавляющее большинство из этой цифры – это крымчане, которых принудительно сделали "россиянами".

Также политик не обошла стороной и беженцев из Украины в РФ. Так, этот статус в РФ за 2,5 года войны получили около 350 украинцев: в 2014 году – 240 человек, в 2015 – 84 человека, в 2016 – 31 человек.

Напомним, как заявляла Ирина Геращенко, Украина не намерена менять Крым на Донбасс, а также не будет отказываться ни от одной своей территории.

Как стало известно, десять бывших бойцов расформированного спецподразделения "Беркут", которые обвиняются в преступлениях на Майдане, получили российское гражданство.
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Источник:

"Сегодня"

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