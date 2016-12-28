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За год ВСУ восстановили 15 тысяч единиц вооружения и техники – Минобороны http://www.segodnya.ua/img/article/7836/12_main.1482912073.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/12_tn.1482912073.jpg Украина Украинский оборонно-промышленный комплекс постарался на славу ради укрепления армии

За год ВСУ восстановили 15 тысяч единиц вооружения и техники – Минобороны

Сегодня, 04:34

Украинский оборонно-промышленный комплекс постарался на славу ради укрепления армии

Украинская техника. Фото: Facebook
Украинская техника. Фото: Facebook

В течение 2016 года украинская армия серьезно усилилась, получив в свое распоряжение как множество отремонтированной техники и вооружения, так и новых либо модернизированных образцов. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины на Facebook.

Отмечается, что новых и модернизированных вооружений и военной техники армия получила 1300 единиц.

"За этот год силами ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса было возвращено в строй около 15 000 единиц техники. Также Вооруженные силы Украины получили около 100 000 единиц боеприпасов и более 1300 единиц новых и модернизированных основных образцов вооружение и военной техники", – говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того отмечается, что только за прошедшую неделю государственные предприятия передали Министерству обороны Украины 858 единиц основного вооружения, в том числе модернизированные бронетранспортеры, новые грузовые автомобили, тепловизионные приборы и снайперские винтовки, комплексы криптографической защиты.

Вооруженные силы Украины заняли тридцатое место среди самых сильных армий мира в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower (GFP). Среди европейских армий ВСУ — аж на восьмом месте. По мнению украинских экспертов, наиболее важным критерием оценки военного могущества являются не рейтинги, а реальная способность вооруженных сил отразить агрессию. Правда, несмотря на боевой опыт, полученный в войне на Донбассе, в последние три года украинская армия лишь сдавала свои позиции в рейтинге GFP.
техника, армия, Минобороны, ВСУ, вооружение

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Источник:

"Сегодня"

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