За торговлю боеприпасами из зоны боевых действий суд приговорил жителя Прилук к пяти годам тюрьмы

Мужчина был задержан при попытке продать партию гранат "Ф-1" и "РГД-5"

Прилуцкий горрайонный суд (Черниговская область) приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за незаконное обращение с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчина торговал гранатами из зоны боевых действий, сообщает в соцсети СБУ.

Злоумышленник был задержан в июне прошлого года при попытке продать партию гранат "Ф-1" и "РГД-5". До этого, как установили сотрудники спецслужбы, он уже пытался продать две гранаты "Ф-1" и привлекался к уголовной ответственности за незаконное применение незарегистрированного огнестрельного оружия.