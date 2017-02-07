За торговлю боеприпасами из зоны боевых действий суд приговорил жителя Прилук к пяти годам тюрьмы

Сегодня, 01:45

Мужчина был задержан при попытке продать партию гранат "Ф-1" и "РГД-5"

Мужчина получил срок за попытку продать гранаты из зоны боевых действий. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Мужчина получил срок за попытку продать гранаты из зоны боевых действий. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Прилуцкий горрайонный суд (Черниговская область) приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за незаконное обращение с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчина торговал гранатами из зоны боевых действий, сообщает в соцсети СБУ.

Злоумышленник был задержан в июне прошлого года при попытке продать партию гранат "Ф-1" и "РГД-5". До этого, как установили сотрудники спецслужбы, он уже пытался продать две гранаты "Ф-1" и привлекался к уголовной ответственности за незаконное применение незарегистрированного огнестрельного оружия.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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