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За тренировкой "Шахтера" в Испании наблюдали представители сборной Германии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/58_main.1484582000.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/58_tn.1484582000.jpg Украина Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям  

За тренировкой "Шахтера" в Испании наблюдали представители сборной Германии (фото)

Сегодня, 17:53

Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям

 

В понедельник утром донецкий "Шахтер" провел двухчасовую тренировку на тренировочном сборе в Испании.

Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям.

Большой интерес занятия "оранжево-черных" вызвали у представителей юниорской сборной Германии, которая базируется неподалеку и сегодня со стороны наблюдала за тренировкой дончан.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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