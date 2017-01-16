За тренировкой "Шахтера" в Испании наблюдали представители сборной Германии (фото)

Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям

В понедельник утром донецкий "Шахтер" провел двухчасовую тренировку на тренировочном сборе в Испании.

Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям.

Большой интерес занятия "оранжево-черных" вызвали у представителей юниорской сборной Германии, которая базируется неподалеку и сегодня со стороны наблюдала за тренировкой дончан.