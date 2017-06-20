Зачем признавать ОРДЛО оккупированными территориями: эксперт объяснил

Сегодня, 13:39

Украина может повторить судьбу Молдовы и Приднестровья, если не изменит статус этих территорий, считает Стариков

Украине нужна реинтеграция Донбасса. Фото: AFP
Украине нужна реинтеграция Донбасса. Фото: AFP

Украине нужно признать захваченную Россией часть Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями, чтобы оккупанты не предъявили счет в Гааге за предоставление энергоносителей ОРДЛО. Об этом рассказал в комментарии телеканалу NewsOne военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, если не изменить статус этих территорий, то Украина может повторить судьбу Молдовы и Приднестровья.

"Вчера спикер парламента заявил, что пока есть только концепция. Ввели понятия "военная операция", "оккупированные территории"... Как я это понимаю, оккупированные территории нужно объявлять оккупированными, потому что иначе мы попадем в капкан, как попала Молдова с Приднестровьем. Это одно из экономических давлений со стороны России, чтобы помешать их евроинтеграции. Они им предъявляют 6 млрд долга за поставку энергоносителей. То же самое происходит в ОРДЛО. Если мы не объявим территории оккупированными, то Россия нам предъявит такой же счет по задолженности", – объяснил Стариков.

Также он отметил, что если освобождать Донбасс по "хорватскому сценарию", то нужно все сделать так, чтоб не иметь дел потом с Гаагским трибуналом.

"Наше руководство приняло "хорватский сценарий". Не зря наш премьер ездил к хорватскому коллеге и обговаривал операцию "Буря". Но там главнокомандующий спецоперации прошел Гаагу. Нам же нужно сделать все так, чтобы потом не попасть под Гаагский трибунал... У нас есть все необходимое, все законы, чтобы применять армию. Она сейчас потихоньку занимает "серую зону", продвигается", – добавил эксперт.

Справка: спецоперация "Буря" – совместная военная операция армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, проведенная в августе 1995 года против Сербской Краины. Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина будет использовать опыт Хорватии в процессе реинтеграции Донбасса. По его словам, необходимо работать над восстановлением инфраструктуры оккупированных территорий.
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