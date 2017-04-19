Захарова рассказала, сколько украинцев находится в России

По ее словам, из 2,3 млн человек 1 млн – это переселенцы с юго-востока Украины

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в России находятся более 2 миллионов граждан Украины. Об этом спикер российского МИД заявила на брифинге.

"По данным ФМС России, общее число граждан Украины, находящихся в Российской Федерации по состоянию на 16 марта 2017 года составляет 2 миллиона 300 тысяч 320 человек, из них более 1 миллиона – это переселенцы с юго-востока Украины", – сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада упростила процедуру постановки на учет вынужденных переселенцев.