"Заря" может заменить Караваева экс-игроком "Шахтера"

В марте Таргамадзе сломал ногу в товарищеском матче против "Горняка"

Бывший полузащитник "Александрии" и "Шахтера" Давид Таргамадзе может подписать контракт с "Зарей".

Как сообщает zarya.lg.ua, луганский клуб намерен заполучить игрока, который находится в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с "горняками" 1 января 2017 года.

Таргамадзе был вынужден пропустить осеннюю часть чемпионата Украины, по причине восстановления после травмы. В марте полузащитник сломал ногу в товарищеском матче против "Горняка".

Стоит отметить, что ранее "Зарю" покинул Александр Караваев, так что грузинский вингер может быть призван заменить украинского полузащитника в луганском клубе.