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"Заря" может заменить Караваева экс-игроком "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/7866/61_main.1483992009.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/61_tn.1483992009.jpg Украина В марте Таргамадзе сломал ногу в товарищеском матче против "Горняка"

"Заря" может заменить Караваева экс-игроком "Шахтера"

Сегодня, 22:00

В марте Таргамадзе сломал ногу в товарищеском матче против "Горняка"

Давид Таргамадзе. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Давид Таргамадзе. Фото ФК "Шахтер"

Бывший полузащитник "Александрии" и "Шахтера" Давид Таргамадзе может подписать контракт с "Зарей".

Как сообщает zarya.lg.ua, луганский клуб намерен заполучить игрока, который находится в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с "горняками" 1 января 2017 года.

Таргамадзе был вынужден пропустить осеннюю часть чемпионата Украины, по причине восстановления после травмы. В марте полузащитник сломал ногу в товарищеском матче против "Горняка".

Стоит отметить, что ранее "Зарю" покинул Александр Караваев, так что грузинский вингер может быть призван заменить украинского полузащитника в луганском клубе.
футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Давид Таргамадзе, Александр Караваев

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