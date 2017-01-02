Защитник "Динамо" Макаренко не слышал об интересе к себе со стороны "Уфы" и "Спортинга"

Украинский защитник Евгений Макаренко сообщил, что не слышал ничего об интересе со стороны российской "Уфы" и португальского "Спортинга". Ранее в СМИ появилась информация, что он может продолжить карьеру в России или Португалии. Его контракт с киевским "Динамо" истек в декабре 2016 года.

"Спортинг" и "Уфа"?... Первый раз слышу о чем-то подобном. Честно говоря, вообще не знаю и не понимаю, о чем идет речь, – сказал Макаренко. – Думаю, что если и появится какая-то подоплека относительно моей дальнейшей судьбы, то это произойдет точно не раньше, чем наша команда выйдет из отпуска. Сейчас я отдыхаю, и никаких событий и новостей, связанных с моей футбольной деятельностью вообще не существует".

Евгений Макаренко в отпуске: