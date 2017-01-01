Застрявшие украинские туристы улетели из ОАЭ в Киев
Сто человек отправились домой из аэропорта в ОАЭ
Ситуация с задержкой рейса Шарджа - Киев, в результате которой сто туристов из Украины не могли покинуть аэропорт в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) разрешилась незедолго до Нового года. Люди смогли улететь на родину.
"По сообщению консула в ОАЭ, украинцы вылетели в Киев прямым рейсом", – сообщает журналист Анатолий Максимов на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, что около сотни украинских туристов несколько суток не могли вылететь домой из ОАЭ и пребывают в аэропорту города Шарджа.
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