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Застрявшие украинские туристы улетели из ОАЭ в Киев http://www.segodnya.ua/img/article/7850/21_main.1483220996.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/21_tn.1483220996.jpg Украина Сто человек отправились домой из аэропорта в ОАЭ

Застрявшие украинские туристы улетели из ОАЭ в Киев

Вчера, 23:48

Сто человек отправились домой из аэропорта в ОАЭ

Фото: Maryna Lukianova | Facebook
Фото: Maryna Lukianova | Facebook

Ситуация с задержкой рейса  Шарджа - Киев, в результате которой сто туристов из Украины не могли покинуть аэропорт в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) разрешилась незедолго до Нового года. Люди смогли улететь на родину.

"По сообщению консула в ОАЭ, украинцы вылетели в Киев прямым рейсом", – сообщает журналист Анатолий Максимов на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, что около сотни украинских туристов несколько суток не могли вылететь домой из ОАЭ и пребывают в аэропорту города Шарджа.
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