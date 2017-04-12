Завтра похолодание в Украине продолжится

Синоптики обещают в четверг мокрый снег, дожди, а кое-где заморозки

Завтра, 13 апреля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +9...+16 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, утром и днем дождь с мокрым снегом, температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов.

На севере переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+14 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на почве, а местами и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, днем +11...+17 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на почве, а местами и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, днем +12...+17 градусов.

На юге переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на почве, а местами и в воздухе заморозки 0...-5 градусов, днем +14...+19 градусов.