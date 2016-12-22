Завтра в Украине будет тепло и туманно

В пятницу, 23 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем -2...+4 градуса.

На севере облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

В центре облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+4 градуса.