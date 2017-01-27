Завтра в Украине намечается потепление

В субботу, 28 января, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем 0...-2 градуса.

На западе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-9 градусов, днем +2...-4 градуса.

На севере облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +2...-4 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем -4...-10 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +2...-4 градуса.