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Завтра в Украине ожидаются все те же капризы погоды http://www.segodnya.ua/img/article/7882/49_main.1484405171.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/49_tn.1484405171.jpg Украина Синоптики обещают украинцам, мокрый снег, гололед и ночные морозы

Завтра в Украине ожидаются все те же капризы погоды

Сегодня, 16:44

Синоптики обещают украинцам, мокрый снег, гололед и ночные морозы

Завтра теплее в стране не станет. Фото: AFP
Завтра теплее в стране не станет. Фото: AFP

15 января в Киеве облачно, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -3...+3 градуса.

На севере облачно, местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...-4 градуса.

В центре облачно, местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке облачно, местами мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер южно-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+3 градуса.

На юге облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градуса, днем -1...+5 градусов.
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