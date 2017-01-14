Завтра в Украине ожидаются все те же капризы погоды
Синоптики обещают украинцам, мокрый снег, гололед и ночные морозы
15 января в Киеве облачно, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -3...+3 градуса.
На севере облачно, местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...-4 градуса.
В центре облачно, местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.
На востоке облачно, местами мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер южно-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+3 градуса.
На юге облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градуса, днем -1...+5 градусов.
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