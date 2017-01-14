Завтра в Украине ожидаются все те же капризы погоды

15 января в Киеве облачно, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -3...+3 градуса.

На севере облачно, местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...-4 градуса.

В центре облачно, местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке облачно, местами мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер южно-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -3...+3 градуса.

На юге облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем местами мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-5 градуса, днем -1...+5 градусов.