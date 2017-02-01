Здоровье украинцев: женщины чаще жалуются врачам, а мужчины больше выпивают

Половина украинцев считают, что здоровы, — об этом свидетельствуют результаты социсследования. "Сегодня" узнала, как оценивают свое самочувствие жители разных регионов страны и какие факторы на это влияют.

САМОЧУВСТВИЕ. Социологическая группа "Рейтинг" в течение декабря опросила 1580 респондентов из разных регионов страны в возрасте от 18 до 65 лет. Согласно результатам, почти половина украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее, при этом 24% регулярно занимаются спортом, а больше половины — не курят (см. инфографику). Больше всего украинцев, довольных своим самочувствием, живет в Западной Украине, меньше всего — на востоке страны. Врачи объясняют это особенностями регионов.

"Действительно, состояние здоровья в разных областях зависит от климата, чистоты воздуха и качества воды. Потому традиционно в Западной Украине, с ее горами и дикой природой, а значит, с чистым воздухом, люди болеют реже. А в больших промышленных областях с плохой экологией, как на Востоке, все наоборот, — объяснил нам главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний при МОЗ Роман Родина. — К тому же важную роль в вопросе общего здоровья играют занятия спортом и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя".

Это, кстати, подтверждают и данные исследования: больше всего курильщиков живут на Востоке страны (43%), а меньше всего — на Западе (31%). Интересно, что курильщиков старше 50 лет меньше, чем молодых (до 35 лет). Что касается алкоголя, то чаще других выпивают украинцы в центральных регионах, а самые непьющие — опять-таки на Западе. "24% опрошенных занимаются спортом несколько раз в неделю, 14% — несколько раз в месяц, 12% — несколько раз в год, а 50% не прибегают к физическими нагрузками вообще. При этом самыми спортивными являются жители центральных областей, а меньше всего уделяют времени спорту — в восточных", — отмечается в исследовании.

ЛЕЧЕНИЕ. Организаторы опроса уверяют: чем младше, образованнее и обеспеченнее респондент, тем лучше он оценивает свой уровень здоровья. При этом 29% опрошенных сознались, что имеют хронические заболевания, в основном это жители городов. "Цифры соцопроса практически совпадают с реальной статистикой. Горожане действительно болеют чаще, самыми распространенными хроническими заболеваниями являются сердечно-сосудистые и органов дыхания. Таких больше всего в больших городах, так как там обычно много выхлопов, плохая экология и стрессовый темп жизни", — считает Родина.

При этом большинство опрошенных (62%) признались, что за год ни разу не посещали врача, а на стационарное лечение ложились всего 11% респондентов. "Интересно, но чаще посещают врачей те, кто как раз не курит и не выпивает", — отмечают авторы. Кроме того, исследование показало, что женщины чаще мужчин негативно оценивают собственное здоровье и обращаются к врачам. "Женщины более внимательны и впечатлительны, — говорит Родина. — Но все же наш народ привык "болеть на ногах" и не бегать к врачам по каждому поводу, что не всегда правильно".

Наиболее одиноко — жителям Юга

При этом социологи уверены: от физического самочувствия человека напрямую зависит уровень его удовлетворенности собственной жизнью и уверенности в себе. Так, согласно данным исследования, за последнее время 54% украинцев не чувствовали одиночества вовсе, 28% — испытывают это чувство раз в месяц, 12% — несколько раз в неделю, а 5% — одинокие почти каждый день. "Чем старше респонденты, чем хуже состояния их здоровья и чем менее они обеспечены, тем чаще они чувствуют одиночество. А вот жители Юга чаще других чувствуют себя одинокими, реже всех — жители Западной Украины", отмечают авторы исследования. При этом те, кто занимается спортом и не употребляет алкоголь, от одиночества не страдают.