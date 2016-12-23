"Зенит" предлагает за Евгения Хачериди 4 млн евро
Защитник "Динамо" может перейти в команду Луческу
Питерский "Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о трансфере центрального защитника Евгения Хачериди.
Команда Луческу предлагает 4 млн евро, динамовцы хотят больше.
В текущем сезоне 29-летний Хачериди провел 12 матчей в чемпионате Украины и забил один гол и три автогола. Два из них в матче с "Шахтером".
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