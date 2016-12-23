"Зенит" предлагает за Евгения Хачериди 4 млн евро

Питерский "Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о трансфере центрального защитника Евгения Хачериди.

Команда Луческу предлагает 4 млн евро, динамовцы хотят больше.

В текущем сезоне 29-летний Хачериди провел 12 матчей в чемпионате Украины и забил один гол и три автогола. Два из них в матче с "Шахтером".