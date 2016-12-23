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"Зенит" предлагает за Евгения Хачериди 4 млн евро http://www.segodnya.ua/img/article/7825/51_main.1482507373.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/51_tn.1482507373.jpg Украина Защитник "Динамо" может перейти в команду Луческу

"Зенит" предлагает за Евгения Хачериди 4 млн евро

Вчера, 17:30

Защитник "Динамо" может перейти в команду Луческу

Евгений Хачериди. Фото AFP
Евгений Хачериди. Фото AFP

Питерский "Зенит" ведет переговоры с киевским "Динамо" о трансфере центрального защитника Евгения Хачериди.

Команда Луческу предлагает 4 млн евро, динамовцы хотят больше.

В текущем сезоне 29-летний Хачериди провел 12 матчей в чемпионате Украины и забил один гол и три автогола. Два из них в матче с "Шахтером".
футбол, Динамо Киев, Зенит Санкт-Петербург, Евгений Хачериди, трансфер

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Источник:

Championat.ru

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