Жебривский рассказал об обстановке в Авдеевке: в результате обстрелов погибла женщина, разрушено много жилых домов

В Авдеевке частично обеспечено отопление и подача воды в жилые дома. Об этом в видеоконференции для Украинского кризисного медиа центра рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Мы поддерживаем в городе температуру, сейчас в жилых помещениях от 12 до 15 градусов тепла", – сказал он.

По его словам, поднять температуру в батареях пока невозможно из-за того, что газ поступает в небольших количествах. Кроме того, частично в городе возобновлено и водоснабжение – в жилых домах вода есть до 4 этажа. По словам Жебривского, Донецкая фильтровальная станция воду в Авдеевку подает.

"После 18 часов закачаем воду из резервуара", – сказал он, отметив, что такое решение позволит обеспечить водой все этажи жилых домов.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщил, что гуманитарная ситуация в городе стабильная – в магазинах есть продукты, в аптеках – лекарства, больница работает. Кроме того, сегодня в город было завезено большое количество гуманитарной помощи, осуществляется раздача продуктовых наборов. Также эти наборы были переданы в городское управление соцзащиты, а полиция сейчас обходит неблагополучные семьи и сообщает, где можно получить помощь. Кроме того, в Авдеевке развернуты пункты обогрева и полевые кухни.

На данный момент больше всего в городе нужны строительные материалы, поскольку в результате последних обстрелов разрушено много жилых жомов, говорит Жебривский

"К сожалению, с утра был обстрел российскими террористами старой Авдеевки, примерно 20 домов разрушены. К сожалению, погибла одна женщина, ранен мужчина", рассказал он.

По словам Жебривского, обстрел велся ракетами "Град", части которых сейчас разбросаны по подворьях частных домов. На данный момент в городе действует "режим тишины".

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады". предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.