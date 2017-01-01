Жена Артема Кравца продемонстрировала свой вызывающий новогодний наряд (фото)
Украинский футболист со своей женой Анной встречал Новый год в Испании
Жена футболиста сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца Анна на своей страннице в Instagram продемонстрировала свой новогодний наряд.
Девушка встречала 2017-й в сексапильном черном платье. А в комментариях Анна продемонстрировала свое знание языков, поздравив своих подписчиков с праздником на украинском, российском, английском, испанском и немецком языках.
Напомним, во время паузы в чемпионате Испании Кравец с женой отправились на отдых в Дубай. На новый год пара вернулась в Испанию.
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