Жена Артема Кравца продемонстрировала свой вызывающий новогодний наряд (фото)

Украинский футболист со своей женой Анной встречал Новый год в Испании

Жена футболиста сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца Анна на своей страннице в Instagram продемонстрировала свой новогодний наряд.

Девушка встречала 2017-й в сексапильном черном платье. А в комментариях Анна продемонстрировала свое знание языков, поздравив своих подписчиков с праздником на украинском, российском, английском, испанском и немецком языках.

Напомним, во время паузы в чемпионате Испании Кравец с женой отправились на отдых в Дубай. На новый год пара вернулась в Испанию.