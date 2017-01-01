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Жена Артема Кравца продемонстрировала свой вызывающий новогодний наряд (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/94_main.1483283933.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/94_tn.1483283933.jpg Украина Украинский футболист со своей женой Анной встречал Новый год в Испании

Жена Артема Кравца продемонстрировала свой вызывающий новогодний наряд (фото)

Вчера, 17:18

Украинский футболист со своей женой Анной встречал Новый год в Испании

Анна Кравец. Фото Instagram
Анна Кравец. Фото Instagram

Жена футболиста сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца Анна на своей страннице в Instagram продемонстрировала свой новогодний наряд.

Девушка встречала 2017-й в сексапильном черном платье. А в комментариях Анна продемонстрировала свое знание языков, поздравив своих подписчиков с праздником на украинском, российском, английском, испанском и немецком языках.

Напомним, во время паузы в чемпионате Испании Кравец с женой отправились на отдых в Дубай. На новый год пара вернулась в Испанию.

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футбол, Артем Кравец, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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