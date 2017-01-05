Жена Артема Кравца сменила бикини на пуховик
Анна позирует на фоне заснеженных испанских гор
Еще недавно Анна Кравец – жена форварда сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца – заваливала соцсети своими жаркими фото в бикини с теплых морей.
И вот новый пост в Instagram – на фото Аня в пуховике позирует на фоне заснеженных гор, место локации – испанская Сьерра Невада.
"На стиле", – восхищаются подписчики образом Кравец.
Напомним, что следующий матч в чемпионате Испании "Гранада" сыграет 7 января с "Реалом".
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