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Жена Артема Кравца сменила бикини на пуховик http://www.segodnya.ua/img/article/7857/88_main.1483622473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/88_tn.1483622473.jpg Украина Анна позирует на фоне заснеженных испанских гор

Жена Артема Кравца сменила бикини на пуховик

Сегодня, 15:16

Анна позирует на фоне заснеженных испанских гор

Анна Кравец в горах. Фото Instagram
Анна Кравец в горах. Фото Instagram

Еще недавно Анна Кравец – жена форварда сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца – заваливала соцсети своими жаркими фото в бикини с теплых морей.

И вот новый пост в Instagram – на фото Аня в пуховике позирует на фоне заснеженных гор, место локации – испанская Сьерра Невада.

"На стиле", – восхищаются подписчики образом Кравец.

Напомним, что следующий матч в чемпионате Испании "Гранада" сыграет 7 января с "Реалом".

Фото опубликовано Anya Kravets♠️ (@annakravets_)

Артем Кравец, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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