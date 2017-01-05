Жена Артема Кравца сменила бикини на пуховик

Еще недавно Анна Кравец – жена форварда сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца – заваливала соцсети своими жаркими фото в бикини с теплых морей.

И вот новый пост в Instagram – на фото Аня в пуховике позирует на фоне заснеженных гор, место локации – испанская Сьерра Невада.

"На стиле", – восхищаются подписчики образом Кравец.

Напомним, что следующий матч в чемпионате Испании "Гранада" сыграет 7 января с "Реалом".