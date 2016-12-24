Жена игрока "Динамо" Морозюка поразила откровенным фото с отдыха
Николай Морозюк с женой проводит отпуск в Египте
Защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк во время зимней паузы в чемпионате Украины отправился с женой Ириной в Египет.
Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера". В Лиге чемпионов киевляне заняли последнее место в группе и весной в еврокубках не сыграют.
В нынешнем сезоне Николай сыграл в 15 матчах в Премьер-лиге и забил два мяча.
Ирина Морозюк в одной из социальных сетей поделилась несколькими "горячими" фотографиями в отдыха:
Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера". В Лиге чемпионов киевляне заняли последнее место в группе и весной в еврокубках не сыграют.
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