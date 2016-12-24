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Жена игрока "Динамо" Морозюка поразила откровенным фото с отдыха http://www.segodnya.ua/img/article/7827/26_main.1482588287.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/26_tn.1482588287.jpg Украина Николай Морозюк с женой проводит отпуск в Египте

Жена игрока "Динамо" Морозюка поразила откровенным фото с отдыха

Сегодня, 15:58

Николай Морозюк с женой проводит отпуск в Египте

Ирина Морозюк. Фото Instagram
Ирина Морозюк. Фото Instagram

Защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк во время зимней паузы в чемпионате Украины отправился с женой Ириной в Египет.

Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера". В Лиге чемпионов киевляне заняли последнее место в группе и весной в еврокубках не сыграют.

В нынешнем сезоне Николай сыграл в 15 матчах в Премьер-лиге и забил два мяча.

Ирина Морозюк в одной из социальных сетей поделилась несколькими "горячими" фотографиями в отдыха:

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Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера". В Лиге чемпионов киевляне заняли последнее место в группе и весной в еврокубках не сыграют.

Жена футболиста "Динамо" Сидорчука показала горячие фото с отдыха

чемпионат Украины, Динамо Киев, Николай Морозюк

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Источник:

Сегодня|Спорт

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