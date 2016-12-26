Жена Кравца оголила ножки на капоте Ferrari стоимостью 275 тысяч долларов (фото)

Жена игрока испанской "Гранады" и сборной Украины Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram поделилась ярким фото.

На снимке изображен дорогущий спорткар Ferrari 488 Spider стоимостью около 275 тысяч долларов, а сама девушка в соблазнительной позе присела на его капот.

При этом Анна хорош разбирается в модели авто. В общении с подписчиками девушка уточнила, что это не 458 модель, как было предположено выше, а именно 488.

Напомним, во время паузы в чемпионате Испании Кравец с женой отправились на отдых в Дубай.