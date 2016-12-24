Жена Ярмоленко показала новое фото с отдыха

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко во время зимней паузы в чемпионате Украины отправился с женой Инной на Мальдивы.

Инна Ярмоленко активно делится фотографиями в одной из социальных сетей. Ранее она "запостила" трогательный поцелуй с сыном, а также показала семейное фото с отдыха.

Сегодня жена Ярмоленко показала фотографию, на которой она наслаждается солнцем и океаном:

Напомним, что после 18 туров "Динамо" в таблице чемпионата Украины на 13 очков отстает от "Шахтера". В Лиге чемпионов киевляне заняли последнее место в группе и весной в еврокубках не сыграют. В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах в Премьер-лиге и забил два мяча.