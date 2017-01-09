В Николаевской области женщина лопатой "воспитывала" дочь и маленького внука. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Новоодесский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области обратилась жительница с. Пески с просьбой помочь 20-летней женщине и ее 10-месячному ребенку.

Как выяснилось, у местной жительницы, которая обратилась за помощью к односельчанам, возник конфликт с матерью. Выяснение отношений переросло в драку и 40-летняя женщина, схватив лопату, начала ею "воспитывать" свою дочь. На руках у девушки был ее 10-месячный сын.

В результате инцидента 20-летняя девушка и ее ребенок госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами головы.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до 15 лет. Орудие совершения преступления изъято.

Ранее сообщалось, что в Запорожье между тестем и зятем возникла ссора, в результате которой один мужчина убил другого.