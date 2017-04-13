Женщина в возрасте 48 лет родила тройню в Житомире

Вчера, 21:17

Все три малышки – в инкубаторах для новорожденных


Они потеряли сына на войне, но обрели трех дочек. Супруги из Житомира, у которых сын погиб под Донецком, отважились снова стать родителями. Хотя женщине уже 48, а ее мужу – 51. Беременность протекала сложно, но теперь жизнь супругов обрела новый смысл. Все три малышки – в инкубаторах для новорожденных.
видео, Житомир, новорожденные

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"Сегодня"

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