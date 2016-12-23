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Женская сборная Украины опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА http://www.segodnya.ua/img/article/7823/77_main.1482486851.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/77_tn.1482486851.jpg Украина Лидируют в рейтинге американки, на втором месте немки, на третьем – француженки

Женская сборная Украины опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Сегодня, 11:53

Лидируют в рейтинге американки, на втором месте немки, на третьем – француженки

Женская сборная Украины. Фото ФФУ
Женская сборная Украины. Фото ФФУ

Женская сборная Украины потеряла три позиции в новом рейтинге ФИФА. В обновленном рейтинге украинки занимают 26-е место, имея в активе 1732 очка.

Лидером рейтинга с 2140 очками осталась сборная США – действующий чемпион мира.

Второе место в рейтинге занимает Германия, выигравшая последний чемпионат Европы. Замыкает тройку сборная Франции.
женский футбол, женская сборная Украины

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Источник:

Сегодня|Спорт

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