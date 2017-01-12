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Житель Львовской области оборудовал дома теплицу для конопли http://www.segodnya.ua/img/article/7873/56_main.1484150127.png http://www.segodnya.ua/img/article/7873/56_tn.1484150127.png Украина 31-летний мужчина не только выращивал траву, но и хранил дома более 3 кг марихуаны

Житель Львовской области оборудовал дома теплицу для конопли

Сегодня, 01:45

31-летний мужчина не только выращивал траву, но и хранил дома более 3 кг марихуаны

Мужчина хранил дома более 3 кг измельченной марихуаны. Скриншот видео facebook.com/DPN.NP
Мужчина хранил дома более 3 кг измельченной марихуаны. Скриншот видео facebook.com/DPN.NP

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили в доме жителя Львовской области теплицу для культивирования растений конопли. В помещении находилось оборудование для ультрафиолетового освещения, таймер, термометр, вентилятор и другое оборудование для выращивания конопли, сообщает в соцсети ведомство.

Мужчина оборудовал в доме теплицу для выращивания конопли. Видео: facebook.com/DPN.NP

Кроме того, 31-летний житель Сколовского района хранил дома более 3 кг измельченной марихуаны. Стоимость такого количества травы на "черном" рынке составляет порядка 300 тысяч гривен. 

Ведомости об этом факте были внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях по признакам нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 309 УК Украины (Хранение наркотических средств без цели сбыта), сообщают в ведомстве.
марихуана, конопля, полиция, оборудование, теплица

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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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