Житель Львовской области оборудовал дома теплицу для конопли

31-летний мужчина не только выращивал траву, но и хранил дома более 3 кг марихуаны

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили в доме жителя Львовской области теплицу для культивирования растений конопли. В помещении находилось оборудование для ультрафиолетового освещения, таймер, термометр, вентилятор и другое оборудование для выращивания конопли, сообщает в соцсети ведомство.

Мужчина оборудовал в доме теплицу для выращивания конопли. Видео: facebook.com/DPN.NP

Кроме того, 31-летний житель Сколовского района хранил дома более 3 кг измельченной марихуаны. Стоимость такого количества травы на "черном" рынке составляет порядка 300 тысяч гривен.

Ведомости об этом факте были внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях по признакам нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 309 УК Украины (Хранение наркотических средств без цели сбыта), сообщают в ведомстве.