Зимняя сессия ПАСЕ: Ассамблея проголосует резолюцию по Украине

В проекте резолюции указано, что Ассамблея приветствует украинские реформы и призвать не медлить с их проведением

Парламентская ассамблея Совета Европы намерена провести обсуждение вопроса функционирования демократических институтов в Украине и по результатам принять соответствующую резолюцию.

Соответствующая дискуссия и голосование по резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине" состоится сегодня, 25 января, в Страсбурге в рамках зимней сессии ПАСЕ.

В частности, в проекте документа предлагается призвать к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием в промедлении на этом пути.

Доклад подготовлен членами Мониторингового комитета депутатом от Испании Йорди Хуклой и депутатом от Германии Акселем Фишером. Вместе с тем в проект документа по состоянию на настоящее время уже зарегистрированы 24 поправки.

Реформы и Минск

В проекте резолюции указано, что ПАСЕ приветствует амбициозную программу реформ, начатую украинской властью с целью реализовать запрос украинского общества, сделанный во время Революции достоинства.

"ПАСЕ признает, что эти реформы проводятся в условиях вызовов, являющихся результатом российской агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма. Признавая связь между Минскими договоренностями и рядом реформ, Ассамблея подчеркивает, что отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей не должно быть использовано в качестве оправдания невыполнения других реформ, которые жизненно необходимы для демократической консолидации страны", – говорится в проекте резолюции.

Согласно проекту, Украина достигла значительного прогресса в изменении законодательных рамок, необходимых для реформ.

"Сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были реализованы и переведены в изменения в поведении и практике", – говорится в проекте резолюции.

Политсилам стоит преодолеть разногласия

Вместе с тем, в Ассамблее предлагают выразить обеспокоенность жестким политическим диалогом после событий на Евромайдане и войны на востоке Украины с противостоянием украинских политических сил, которые обвиняют друг друга в измене или экстремизме.

"В то время, когда прошлое требует решения, Ассамблея призывает все политические силы преодолеть разногласия и вражду и работать вместе для обеспечения стабильности и укрепления демократии в стране", – отмечается в документе.

В ПАСЕ также предлагают отметить, что поляризация и напряжение повлияли на среду средств массовой информации "так же, как и на политическую среду, что привело к нападениям на журналистов и издания, что является неприемлемым".

"Приветствуя осуждение этих атак со стороны власти, Ассамблея призывает ее в полной степени и прозрачно провести расследование этих атак и гарантировать, что виновные будут привлечены к ответственности", – говорится в проекте резолюции.

Ограничения для российских СМИ

Одновременно в ПАСЕ предлагается отметить, что ряд российских журналистов и представителей средств массовой информации были признаны угрозой для национальной безопасности и конституционного порядка, и им был запрещен въезд в Украину.

"В то время, когда беспокойство украинской власти относительно российской пропаганды и информационной войны имеют законное право и понятны, запрет на въезд журналистов должен применяться только как последнее средство", – отмечается в документе.

Конституционная реформа

Кроме того, Ассамблея может подчеркнуть важность всеобъемлющей конституционной реформы для "успешного выполнения всеобъемлющих реформ по всей стране".

"Поэтому приветствуются приоритеты украинской власти и Верховной Рады относительно процесса конституционных реформ и достигнутые на сегодняшний день результаты. Ассамблея ожидает принятия конституционных поправок, чтобы придать новый импульс реформам судебной системы с целью обеспечения подлинной независимости от внешних вмешательства и влияния", – отмечается в резолюции.

В резолюции ПАСЕ также может быть сформулировано мнение, что процесс конституционных реформ не должен ограничиваться разделом относительно децентрализации и судебными разделами, но также решать вопросы в других сферах, в которых были отмечены недостатки, в том числе в вопросе разграничения полномочий.

"Ассамблея выражает свою обеспокоенность в связи с проблемами прав человека, которые были нарушены законом о люстрации. Поэтому Ассамблея призывает Верховную Раду безотлагательно принять поправки к этому закону, которые были подготовлены в сотрудничестве с Венецианской комиссией с целью решения этих проблем, а также найти дополнительные меры, чтобы гарантировать полное соответствие закона выводам Венецианской комиссии, а его исполнение – европейским стандартам", – отмечается в проекте резолюции.

Борьба с коррупцией

В проекте резолюции ПАСЕ также выражено убеждение, что "основным пунктом беспокойства остается широко распространенная в Украине коррупция".

"Длительное отсутствие конкретного прогресса в этой сфере может потенциально уменьшить последствия масштабной реформы органов власти и, в конечном счете, подорвать доверие общества к политической и судебной системы в целом", – говорится в проекте документа.

В связи с этим Ассамблея обеспокоена тем, что "темпы борьбы с коррупцией очень медленные, а конкретные результаты – очень ограничены".

"Кроме того, Ассамблея подтверждает свою озабоченность в связи с переплетением политических и экономических интересов в политической среде страны, что влияет на общественное мнение и может повредить борьбе с коррупцией. Поэтому Ассамблея приветствует создание основных институциональных рамок для борьбы с коррупцией в стране и рассчитывает, что это приведет к ощутимым и конкретным результатам, в том числе к обвинительным приговорам", – говорится в проекте резолюции.

Избирательный кодекс

В ПАСЕ, кроме того, могут повторить призыв принять единый Избирательный кодекс, который введет пропорциональную систему с открытыми списками в региональных округах, что будет полностью соответствовать европейским стандартам.

"Ассамблея выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что статья 81 Конституции Украины разрешает прекращение полномочий депутата, который выходит из фракции партии, от которой он был избран. Это противоречит европейским стандартам, и в контексте продолжающейся конституционной реформы в эту статью должны быть внесены правки", – говорится в проекте резолюции.

Таким образом, Ассамблея может призвать Верховную Раду отменить недавние поправки в закон "О выборах народных депутатов", которые разрешают политическим партиям постфактум изменить партийный список кандидатов.

В ПАСЕ также могут обратить внимание на то, что Верховная Рада отложила ратификацию Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием против женщин и насилием в семье.

"Ассамблея призывает Верховную Раду внести этот документ вновь в повестку дня и обеспечить скорейшую ратификацию этого важного инструмента", – подчеркивается в проекте резолюции ПАСЕ по Украине.