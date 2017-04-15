Зверски избитый в Житомире раввин скончался в Израиле

Мендл Дайч был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала.

В Израиле скончался Мендл Дайч, израильский раввин, зверски избитый в октябре прошлого года в Житомире, сообщает "Лехаим".

7 октября в Житомире Дайч был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала.

Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.

Напомним, 7 октября гражданин Израиля был жестоко избит в Житомире. Нападение было совершено с целью ограбления. Раненого госпитализировали в местную больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.

Установлено, что потерпевший – 63-летний гражданин Израиля, который 5 октября прибыл в Украину и находился у знакомого в Житомирском районе, личность которого установлена.

По факту разбойного нападения на иностранца возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УКУ.