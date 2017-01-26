У Путина не знают, кто будет представлять РФ на Мюнхенской конференции

По словам Пескова, кто-то будет от России, но на каком уровне, пока неясно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не ясно, на каком уровне РФ будет представлена на конференции в Мюнхене, но точно не на уровне главы государства, сообщает РИА Новости.

"Не могу ответить, не знаю, кто поедет. Сам он точно не поедет. Кто-то будет от России, но на каком уровне, пока не готов сказать", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто возглавит российскую делегацию на конференции в Мюнхене.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поедет на ежегодную 53-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля.

"Среди подтвержденных в этом году участников – новый генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Еврокомиссии Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, и президенты Польши, Украины, Афганистана, Анджей Дуда, Петр Порошенко, Ашраф Гани Ахмадзай", – сказано в пресс-релизе по подготовке Мюнхенской конференции.

Также организаторы отмечают, что украинский вопрос будет в топ-приоритете обсуждения глобальных вызовов и проблем на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.