Южная Корея пригрозила КНДР за ракетные испытания
Южнокорейские власти пообещали своему агрессивному соседу карательные меры, если те не прекратят ракетные испытания
После неудачного пуска ракеты Пхеньяном, в Южной Корее срочно провели заседание комитета Совета национальной безопасности, на котором осудили действия своего агрессивного соседа, сообщает Корреспондент со ссылкой на Yonhap.
Так, ответом на попытку запуска ракеты, хоть и неудачную, Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило решительный протест. Также южнокорейские дипломаты пригрозили Пхеньяну "серьезными карательными мерами", если те не прекратят ракетные испытания.
Напомним, на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты. Накануне в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большому и важному событию".
Как стало известно, Северная Корея попыталась провести сегодня очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.
В свою очередь президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс обсудили новый "неудачный ракетный пуск" в КНДР.
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