Южная Корея пригрозила КНДР за ракетные испытания

Сегодня, 11:33

Южнокорейские власти пообещали своему агрессивному соседу карательные меры, если те не прекратят ракетные испытания

Южная Корея обеспокоена ракетными испытаниями в КНДР. Фото: скриншот
Южная Корея обеспокоена ракетными испытаниями в КНДР. Фото: скриншот

После неудачного пуска ракеты Пхеньяном, в Южной Корее срочно провели заседание комитета Совета национальной безопасности, на котором осудили действия своего агрессивного соседа, сообщает Корреспондент со ссылкой на Yonhap.

Так, ответом на попытку запуска ракеты, хоть и неудачную, Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило решительный протест. Также южнокорейские дипломаты пригрозили Пхеньяну "серьезными карательными мерами", если те не прекратят ракетные испытания.

Напомним, на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты. Накануне в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большому и важному событию".

Как стало известно, Северная Корея попыталась провести сегодня очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

В свою очередь президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс обсудили новый "неудачный ракетный пуск" в КНДР.
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