15-летний футболист побил рекорд 79-летней давности

Нападающий итальянского "Дженоа" Пьетро Пеллегри стал самым молодым футболистом в истории Серии А.

Форвард вышел на замену на 88-й минуте выездной встречи 18-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:1) в возрасте 15 лет 9 месяцев и 5 дней. Предыдущее достижение принадлежало игроку "Ромы" Амедео Амадеи, который 2 мая 1937 года появился на поле в матче чемпионата Италии, будучи на один день старше Пеллегри.