17-летний индиец умер в тренажерном зале от сердечного приступа

В Индии семнадцатилетний молодой человек скончался в спортзале во время упражнений. В Сети опубликовано видео, на котором студент Аджинкуя Лолдж из города Насик выполняет силовые упражненияй в тренажерном зале. По предварительной информации, юноша решил показать друзьями свои спортивные достижения, но, не справившись с нагрузкой, – студент упал без чувств прямо на пол.

К сожалению, молодого человека спасти не удалось. По словам полицейских, Лолдж активно проявлял себя в учебе и планировал стать инженером.