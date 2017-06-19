17-летний индиец умер в тренажерном зале от сердечного приступа
Юноша решил показать друзьями свои спортивные достижения, но не рассчитал нагрузку
В Индии семнадцатилетний молодой человек скончался в спортзале во время упражнений. В Сети опубликовано видео, на котором студент Аджинкуя Лолдж из города Насик выполняет силовые упражненияй в тренажерном зале. По предварительной информации, юноша решил показать друзьями свои спортивные достижения, но, не справившись с нагрузкой, – студент упал без чувств прямо на пол.
К сожалению, молодого человека спасти не удалось. По словам полицейских, Лолдж активно проявлял себя в учебе и планировал стать инженером.
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