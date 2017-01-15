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170 биатлонистов подписались под требованием отстранить российских спортсменов http://www.segodnya.ua/img/article/7883/45_main.1484473023.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/45_tn.1484473023.jpg Мир Биатлонисты требуют решительных действий по борьбе с допингом

170 биатлонистов подписались под требованием отстранить российских спортсменов

Сегодня, 11:37

Биатлонисты требуют решительных действий по борьбе с допингом

Биатлонисты требуют решительных действий по борьбе с допингом. Фото AFP
Биатлонисты требуют решительных действий по борьбе с допингом. Фото AFP

Более 170 биатлонистов из разных стран подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам, сообщает портал Сeskatelevize со ссылкой на главу чешской федерации биатлона Иржи Хамзу.

"Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы наложить временное отстранение на спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил", – сказал Хамза.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о массовом допинге в России. После этого IBU получил от агентства список из 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину.

Исполком IBU, на котором пройдет обсуждение доклада Макларена с целью принятия дальнейших решений, состоится 21 января.
допинг, биатлонистка, биатлонист

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Источник:

gazeta.ru

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