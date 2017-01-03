18-летний игрок "Боруссии" завершил карьеру после ужасной травмы (видео)

За десять дней футболисту было проведено восемь сложнейших операций

Юный полузащитник дортмундской "Боруссии" Дарио Скудери не сможет продолжить карьеру по причине травмы из-за чего принял решение расстаться с большим футболом.

Страшную травму 18-летний Скудери получил еще в сентябре в поединке Юношеской лиги УЕФА против "Легии" (2:0).

Уже на 18-й минуте того поединка итальянский футболист неудачно постарался перехватить мяч, вследствие чего его нога уперлась в дерн и сломалась в нескольких местах. Помимо этого, травма была отягощена растяжением крестообразных связок колена и повреждением лодыжки.

В итоге за десять дней футболисту было проведено восемь сложнейших операций. Сейчас Скудери проходит процесс реабилитации. Его жизнь и здоровье находятся вне опасности, однако, по заверению врачей, играть в футбол на профессиональном уровне Скудери больше никогда не сможет.

В связи с этим целый ряд источников, в частности, A Bola и fakt.pl, сообщают, что игрок завершил активную карьеру.