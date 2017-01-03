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18-летний игрок "Боруссии" завершил карьеру после ужасной травмы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/48_main.1483474010.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/48_tn.1483474010.jpg Мир За десять дней футболисту было проведено восемь сложнейших операций

18-летний игрок "Боруссии" завершил карьеру после ужасной травмы (видео)

Сегодня, 22:06

За десять дней футболисту было проведено восемь сложнейших операций


Юный полузащитник дортмундской "Боруссии" Дарио Скудери не сможет продолжить карьеру по причине травмы из-за чего принял решение расстаться с большим футболом.

Страшную травму 18-летний Скудери получил еще в сентябре в поединке Юношеской лиги УЕФА против "Легии" (2:0).

Уже на 18-й минуте того поединка итальянский футболист неудачно постарался перехватить мяч, вследствие чего его нога уперлась в дерн и сломалась в нескольких местах. Помимо этого, травма была отягощена растяжением крестообразных связок колена и повреждением лодыжки.

В итоге за десять дней футболисту было проведено восемь сложнейших операций. Сейчас Скудери проходит процесс реабилитации. Его жизнь и здоровье находятся вне опасности, однако, по заверению врачей, играть в футбол на профессиональном уровне Скудери больше никогда не сможет.

В связи с этим целый ряд источников, в частности, A Bola и fakt.pl, сообщают, что игрок завершил активную карьеру.
футбол, Боруссия Дортмунд, Юношеская лига УЕФА

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Источник:

SportArena

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