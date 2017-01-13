18 спортсменок подали в суд на врача сборной США за сексуальные домогательства
Ларри Нассар подвергал спортсменок домагательствам в течении 20 лет
18 спортсменок сборной США подали в суд на врача олимпийской команды по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства, которым он подвергал их в течении 20 лет.
Приставания врач маскировал медицинским обследованием. Пострадавшие девушки выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике, сообщает Reuters.
Нассар уже находится под следствием в деле о детской порнографии.
Ранее сообщалось, что за прошедщие 20 лет от сексуальных домогательств пострадали 368 спортсменок.
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