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18 спортсменок подали в суд на врача сборной США за сексуальные домогательства http://www.segodnya.ua/img/article/7880/9_main.1484311526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/9_tn.1484311526.jpg Мир Ларри Нассар подвергал спортсменок домагательствам в течении 20 лет

18 спортсменок подали в суд на врача сборной США за сексуальные домогательства

Сегодня, 14:45

Ларри Нассар подвергал спортсменок домагательствам в течении 20 лет

Американские спортсменки подали в суд на врача. Фото AFP
Американские спортсменки подали в суд на врача. Фото AFP

18 спортсменок сборной США подали в суд на врача олимпийской команды по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства, которым он подвергал их в течении 20 лет.

Приставания врач маскировал медицинским обследованием. Пострадавшие девушки выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике, сообщает Reuters.

Нассар уже находится под следствием в деле о детской порнографии.

Ранее сообщалось, что за прошедщие 20 лет от сексуальных домогательств пострадали 368 спортсменок.
девушки, спортсменка

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Источник:

Eurosport

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