19 хоккеисток отравились угарным газом в США

Пожарные установили, что уровень окиси углерода на арене был в несколько раз выше нормы

18 игроков университета Lindenwood, после матча с командой University of Wisconsin, были отправлены в госпиталь с симптомами отравления угарным газом. Так же за помощью обратился один игрок Миннесоты.

После проверки пожарные установили, что уровень окиси углерода был в несколько раз выше нормы. Сейчас на арене устанавливают и устраняют причины возникновения угарного газа.

Все запланированные на субботу матчи, а также тренировки и прочие мероприятия отменены.