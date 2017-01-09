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19 хоккеисток отравились угарным газом в США http://www.segodnya.ua/img/article/7866/9_main.1483976753.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/9_tn.1483976753.jpg Мир Пожарные установили, что уровень окиси углерода на арене был в несколько раз выше нормы

19 хоккеисток отравились угарным газом в США

Сегодня, 17:45

Пожарные установили, что уровень окиси углерода на арене был в несколько раз выше нормы

Фото AFP
Фото AFP

18 игроков университета Lindenwood, после матча с командой University of Wisconsin, были отправлены в госпиталь с симптомами отравления угарным газом. Так же за помощью обратился один игрок Миннесоты.

После проверки пожарные установили, что уровень окиси углерода был в несколько раз выше нормы. Сейчас на арене устанавливают и устраняют причины возникновения угарного газа.

Все запланированные на субботу матчи, а также тренировки и прочие мероприятия отменены.
хоккей

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