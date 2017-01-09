19 хоккеисток отравились угарным газом в США
Пожарные установили, что уровень окиси углерода на арене был в несколько раз выше нормы
18 игроков университета Lindenwood, после матча с командой University of Wisconsin, были отправлены в госпиталь с симптомами отравления угарным газом. Так же за помощью обратился один игрок Миннесоты.
После проверки пожарные установили, что уровень окиси углерода был в несколько раз выше нормы. Сейчас на арене устанавливают и устраняют причины возникновения угарного газа.
Все запланированные на субботу матчи, а также тренировки и прочие мероприятия отменены.
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