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19-летняя россиянка Касаткина обыграла первую ракетку мира Кербер (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/4_main.1484030307.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/4_tn.1484030307.jpg Мир Ангелика Кербер неудачно начала новый теннисный сезон

19-летняя россиянка Касаткина обыграла первую ракетку мира Кербер (фото)

Сегодня, 08:37

Ангелика Кербер неудачно начала новый теннисный сезон

  • Ангелика Кербер. Фото AFP
  • Ангелика Кербер. Фото AFP
  • Дарья Касаткина. Фото AFP
  • Ангелика Кербер. Фото AFP
  • Дарья Касаткина. Фото AFP
  • Дарья Касаткина. Фото AFP
  • Дарья Касаткина. Фото AFP

19-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира немку Ангелику Кербер в матче второго круга на турнире в Сиднее, призовой фонд которого превышает 710 тысяч долларов.

Идущая в мировом теннисном рейтинге на 26-м месте Касаткина победила немку со счетом 7:6, 6:2.

В четвертьфинале Касаткина встретится с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) – Йоханна Конта (Великобритания, шестой номер посева).

Напомним, что на прошлой неделе Ангелику Кербер обыграла украинка Элина Свитолина.
теннисистка, Ангелик Кербер, Дарья Касаткина

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Источник:

AFP

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