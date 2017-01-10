19-летняя россиянка Касаткина обыграла первую ракетку мира Кербер (фото)
Ангелика Кербер неудачно начала новый теннисный сезон
19-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира немку Ангелику Кербер в матче второго круга на турнире в Сиднее, призовой фонд которого превышает 710 тысяч долларов.
Идущая в мировом теннисном рейтинге на 26-м месте Касаткина победила немку со счетом 7:6, 6:2.
В четвертьфинале Касаткина встретится с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) – Йоханна Конта (Великобритания, шестой номер посева).
Напомним, что на прошлой неделе Ангелику Кербер обыграла украинка Элина Свитолина.
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