19-летняя россиянка Касаткина обыграла первую ракетку мира Кербер (фото)

19-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира немку Ангелику Кербер в матче второго круга на турнире в Сиднее, призовой фонд которого превышает 710 тысяч долларов.

Идущая в мировом теннисном рейтинге на 26-м месте Касаткина победила немку со счетом 7:6, 6:2.

В четвертьфинале Касаткина встретится с победительницей пары Дарья Гаврилова (Австралия) – Йоханна Конта (Великобритания, шестой номер посева).

Напомним, что на прошлой неделе Ангелику Кербер обыграла украинка Элина Свитолина.