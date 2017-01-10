19 стран призвали лишить Россию всех спортивных турниров

NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов, сообщается в релизе ассоциации по итогам саммита в Дублине, опубликованном на странице института антидопинговых организаций (iNADO) в Facebook.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

"С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом", – говорится в заявлении.

"Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований", – говорится в заявлении.

NADO предлагают применить стандартную систему критериев для российских спортсменов, чтобы они могли выступать на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Также NADO призвали WADA проконтролировать процесс того, чтобы все факты из доклада Макларена были расследованы и чтобы были приняты все меры. NADO вновь выступили за то, что все антидопинговые агентства, в том числе WADA, должны быть независимыми.

Предложения одобрили лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Голландии, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.