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19 стран призвали лишить Россию всех спортивных турниров

Сегодня, 23:29

NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров

Национальные антидопинговые организации (NADO) призвали наказать Россию за массовый допинг спортсменов этой страны
Национальные антидопинговые организации (NADO) призвали наказать Россию за массовый допинг спортсменов этой страны

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов, сообщается в релизе ассоциации по итогам саммита в Дублине, опубликованном на странице института антидопинговых организаций (iNADO) в Facebook.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

"С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом", – говорится в заявлении.

"Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований", – говорится в заявлении.

NADO предлагают применить стандартную систему критериев для российских спортсменов, чтобы они могли выступать на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Также NADO призвали WADA проконтролировать процесс того, чтобы все факты из доклада Макларена были расследованы и чтобы были приняты все меры. NADO вновь выступили за то, что все антидопинговые агентства, в том числе WADA, должны быть независимыми.

Предложения одобрили лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Голландии, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.
допинг

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Источники:

РСпорт, BBC Sports

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