4-летняя девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской в США

Маленькая девочка чудом осталась жива во время стрельбы в парикмахерской американского города Чандлер (штат Аризона). Запись с камер видеонаблюдения опубликовал местный департамент полиции, – передает TJ.

В ролике видно, как девочка бегает в холле парикмахерской, после чего садится на кресло. Внезапно над её головой раздаются выстрелы, от которых разлетается стекло. Пули пролетают в нескольких сантиметрах от головы 4-летнего ребёнка.

После происшествия девочку доставили в городскую больницу с незначительными порезами от разбившегося стекла. Полиция также сообщила, что больше пострадавших в результате инцидента нет.

По версии следствия, стрельба произошла из-за разногласий между клиентами и мастером тату-салона, расположенного рядом с парикмахерской. Мужчины попытались набить татуировки, однако были слишком пьяны, поэтому хозяин попытался выгнать их. В ответ на это они разозлились, один из них достал из автомобиля пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону тату-салона. Две пули пробили стекло стоявшей рядом парикмахерской.

10 апреля полиция задержала первого подозреваемого в нападении — 23-летнего Майкла Харта (Michael Hart). На следующий день стражи порядка арестовали его сообщника, 21-летнего Рафаэля Сантоса (Rafael Santos). Им предъявлены обвинения в хранении оружия, нападении при отягчающих обстоятельствах и угрозе убийством.