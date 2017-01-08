6 погибших и полторы тысячи арестов: в Мексике подорожал бензин

Президент Пенья Ньето призвал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефт

Не менее шести человек убиты и более полутора тысяч задержаны в результате протестов против повышения цен на топливо в Мексике, которые продолжаются уже несколько дней. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на BBC.

В центральной части города Исмикильпан, штата Идальго, двое протестующих погибли в ходе столкновений с полицией, которая пыталась разблокировать дорогу между Мехико и Ларедо.

Президент Пенья Ньето призвал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефть.

Напомним, протесты охватили Мексику с начала января. Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару и вызвало волну протестов, вплоть до насилия и грабежей.

Национальная ассоциация магазинов Мексики насчитала более 400 разграбленных торговых точек в 12 штатах страны. Пострадал как малый бизнес, так и крупные сетевые магазины.