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91-летний американец 18 раз поучаствует в инаугурации президента США http://www.segodnya.ua/img/article/7898/48_main.1484833716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/48_tn.1484833716.jpg Мир Впервые он побывал на президентской церемонии в далеком 1941 году на инаугурации Франклина Рузвельта

91-летний американец 18 раз поучаствует в инаугурации президента США

Сегодня, 04:36

Впервые он побывал на президентской церемонии в далеком 1941 году на инаугурации Франклина Рузвельта

Гарольд Смик-младший. Фото: скриншот
Гарольд Смик-младший. Фото: скриншот

Американец Гарольд Смик-младший, которому стукнул 91 год, планирует посетить инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая станет для него уже далеко не первой, сообщает NBC.

Смика-младшего можно назвать ветераном президентских инаугураций, так как для него вступление в должность Трампа станет 18-й церемонией.

Как сообщается, он попал на инаугурация впервые в далеком 1941 году, когда ему было лишь 15 лет. В то год инаугурация проходила с участием Франклина Рузвельта.

"Это заставляет гордиться своей страной", — сказал Гарольд о посещении церемоний.

Отмечается, что Смик приедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа несмотря на то, что проголосовал за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Напомним, церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Как сообщалось, в США растет количество конгрессменов от Демократической партии, которые намерены бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа. По данным ВВС, их количество уже превышает 50 человек.

В свою очередь поддерживает конгрессменов и общественность. Активисты движения за гражданские права начали неделю протестов против инаугурации Трампа. Митинги будут продолжаться до его вступления в должность 20 января.
США, инаугурация, церемония, трамп, американец

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