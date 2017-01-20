91-летний американец 18 раз поучаствует в инаугурации президента США

Впервые он побывал на президентской церемонии в далеком 1941 году на инаугурации Франклина Рузвельта

Американец Гарольд Смик-младший, которому стукнул 91 год, планирует посетить инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая станет для него уже далеко не первой, сообщает NBC.

Смика-младшего можно назвать ветераном президентских инаугураций, так как для него вступление в должность Трампа станет 18-й церемонией.

Как сообщается, он попал на инаугурация впервые в далеком 1941 году, когда ему было лишь 15 лет. В то год инаугурация проходила с участием Франклина Рузвельта.

"Это заставляет гордиться своей страной", — сказал Гарольд о посещении церемоний.

Отмечается, что Смик приедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа несмотря на то, что проголосовал за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Напомним, церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Как сообщалось, в США растет количество конгрессменов от Демократической партии, которые намерены бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа. По данным ВВС, их количество уже превышает 50 человек.

В свою очередь поддерживает конгрессменов и общественность. Активисты движения за гражданские права начали неделю протестов против инаугурации Трампа. Митинги будут продолжаться до его вступления в должность 20 января.