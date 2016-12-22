Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Кого пригласили на инаугурацию Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7820/24_main.1482407184.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/24_tn.1482407184.jpg Мир Инаугурация Трампа продлится несколько дней, в рамках торжественных мероприятий состоится "молитвенный завтрак" и три бала

Кого пригласили на инаугурацию Трампа

Сегодня, 13:46

Инаугурация Трампа продлится несколько дней, в рамках торжественных мероприятий состоится "молитвенный завтрак" и три бала

Пока неизвестно, кого пригласили на инаугурацию Трампа. Фото: AFP
Пока неизвестно, кого пригласили на инаугурацию Трампа. Фото: AFP

Инаугурация Трампа и то, кого пригласили на это событие – пока секретная информация.

Так, на днях штаб новоизбранного президента США Дональда Трампа объявил об открытии нового сайта, посвященного предстоящей инаугурации Дональда Трампа. "Рады сообщить об открытии нашего сайта. Ищите здесь билеты, новости и другую информацию по поводу инаугурации Трампа", – говорится в сообщении в Twitter.

На данный момент информации о том, кого пригласили на инугурацию Трампа, на сайте немного. В частности, отмечается, что официальные мероприятия начнутся 19 января, а сама инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года, когда новые президент и вице-президент США принесут клятву в Капитолии. После этого состоится инаугурационный парад Конгресса к Белому дому в Вашингтоне. Вместе с тем, пока не сообщается, кого пригласили на инаугурацию Трампа.

Пока не были обнародованы списки приглашенных ни на "молитвенный завтрак" (состоится 21 января в Национальном соборе США), ни на три бала, которые проведут в честь инаугурации Трампа. Сообщается лишь, что на одном из балов будут чествовать военных и спасателей.

В то же время, еще в ноябре стало известно, что президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию Трампа. Как пояснял украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый, в Соединенных Штатах не принято участие руководителей государств именно в этих мероприятиях. "То есть они происходят, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на этих мероприятиях. Это специфика Соединенных Штатов", – сказал дипломат.

Также остается интригой, пригласили ли Путина на инаугурацию Трампа. Пока никаких официальных заявлений по поводу приглашения для президента РФ не звучало. В то же время в СМИ появилась шуточная новость, что Путин споет на инаугурации Трампа классическую серенаду Бетт Мидлер "Ветер под моими крыльями". Однако это сообщение никто не воспринял всерьез.

По данным New York Daily News, на церемонии инаугурации гимн США исполнит 16-летняя певица украинского происхождения Джеки Иванко, которая стала знаменитой благодаря телешоу America's Got Talent.
США, Путин, инаугурация, трамп, инаугурация Трампа
Все новости по теме Победа Трампа на выборах в США.

Вы сейчас просматриваете новость "Кого пригласили на инаугурацию Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Инаугурация Трампа пройдет довольно скромно. Фото: AFP

Инаугурация Трампа продлится три дня: когда и что пройдет

Сегодня, 12:34

Инаугурация Трампа будет скромнее, чем у его предшественника Барака Обамы

Мир

Билл и Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Сторонники Демократической партии США "похоронили" дальнейшую карьеру Клинтон - опрос

Сегодня, 11:15

Как свидетельствую данные опроса, против выдвижения Клинтон выступили 62% опрошенных

Мир

Трамп. Фото: AFP

Песков рассказал, чего Кремль ждет от Трампа

Сегодня, 10:58

По словам пресс-секретаря российского президента, есть надежда на конструктивный диалог

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп назначил автора книги "Смерть из Китая" главой совета Белого дома по торговле

Сегодня, 10:32

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что создание совета "демонстрирует намерение избранного президента вновь сделать американскую промышленность великой"

Мир

Ле Пен. Фото: putin24.info

Ле Пен анонсировала улучшение отношений ЕС и России

Сегодня, 10:14

По ее словам, этому способствует приход к власти Дональда Трампа и превосходства Германии на европейском континенте

Мир

Миллиардер Айкан согласился стать советником Трампа, фото AFP

Миллиардер Айкан согласился стать советником Трампа

Сегодня, 02:55

Айкан будет работать "как частное лицо"

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

В Boeing пообещали Трампу построить спецборт дешевле 4 млрд долл. после его отказа

Сегодня, 02:37

Ранее Трамп отказался от борта "номер один"

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Опубликован инаугурационный график Трампа

Вчера, 21:16

По данным комитета, официальная часть мероприятий, связанных с инаугурацией начнется утром в четверг, 19 января

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.