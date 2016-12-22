Инаугурация Трампа и то, кого пригласили на это событие – пока секретная информация.

Так, на днях штаб новоизбранного президента США Дональда Трампа объявил об открытии нового сайта, посвященного предстоящей инаугурации Дональда Трампа. "Рады сообщить об открытии нашего сайта. Ищите здесь билеты, новости и другую информацию по поводу инаугурации Трампа", – говорится в сообщении в Twitter.

На данный момент информации о том, кого пригласили на инугурацию Трампа, на сайте немного. В частности, отмечается, что официальные мероприятия начнутся 19 января, а сама инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года, когда новые президент и вице-президент США принесут клятву в Капитолии. После этого состоится инаугурационный парад Конгресса к Белому дому в Вашингтоне. Вместе с тем, пока не сообщается, кого пригласили на инаугурацию Трампа.

Пока не были обнародованы списки приглашенных ни на "молитвенный завтрак" (состоится 21 января в Национальном соборе США), ни на три бала, которые проведут в честь инаугурации Трампа. Сообщается лишь, что на одном из балов будут чествовать военных и спасателей.

В то же время, еще в ноябре стало известно, что президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию Трампа. Как пояснял украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый, в Соединенных Штатах не принято участие руководителей государств именно в этих мероприятиях. "То есть они происходят, как правило, на уровне послов, которые присутствуют на этих мероприятиях. Это специфика Соединенных Штатов", – сказал дипломат.

Также остается интригой, пригласили ли Путина на инаугурацию Трампа. Пока никаких официальных заявлений по поводу приглашения для президента РФ не звучало. В то же время в СМИ появилась шуточная новость, что Путин споет на инаугурации Трампа классическую серенаду Бетт Мидлер "Ветер под моими крыльями". Однако это сообщение никто не воспринял всерьез.

По данным New York Daily News, на церемонии инаугурации гимн США исполнит 16-летняя певица украинского происхождения Джеки Иванко, которая стала знаменитой благодаря телешоу America's Got Talent.