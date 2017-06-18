Мэр французской коммуны избил экс-министра экологии Франции

Вчера, 00:28

Винсент Дебрейз, добровольно пришедший в полицию, чтобы снять с себя подозрения по нападению на Натали Косцюшко-Моризэ, взят под стражу

На месте происшествия. Фото: AFP
На месте происшествия. Фото: AFP

Мэр французской коммуны Шампиньель Винсент Дебрейз предстанет перед парижским судом по обвинению в совершении акта насилия в общественном месте. Политик подозревается в нападении на бывшего министра экологии Франции Натали Косцюшко-Моризэ.

По словам очевидцев, мужчина подошел к экс-министру экологии во время раздачи буклетов, агитирующих поддержать её на выборах в депутаты Национального собрания Франции. Предположительно, нападавший бросил стопку буклетов в лицо представительницы партии "Республиканцы", попытался ее ударить, а затем скрылся в метро.

Косцюшко-Моризэ удалось увернуться от удара обидчика, однако она упала на землю и от тяжелого удара потеряла сознание на несколько минут. Экс-министра доставили в одну из столичных клиник.

"Я чувствую себя уже лучше, но мне ещё необходимо время, чтобы полностью выздороветь", — заявила пострадавшая, проведя день в больнице. Косцюшко-Моризэ также поблагодарила своих коллег за слова поддержки в ее адрес.

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала происшествие, назвав нападение на политика невыносимым актом трусости. К ней присоединился премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который охарактеризовал случившееся как "неприемлемый акт насилия".
Франция, избиение, премьер-министр, республиканцы

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