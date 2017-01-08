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Обама: Я не думаю, что я не недооценивал Путина http://www.segodnya.ua/img/article/7864/9_main.1483898387.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/9_tn.1483898387.jpg Мир 44-й президент США  выразил обеспокоенность, что "республиканцы демонстрируют все больше доверия" к президенту России

Обама: Я не думаю, что я не недооценивал Путина

Сегодня, 19:57

44-й президент США  выразил обеспокоенность, что "республиканцы демонстрируют все больше доверия" к президенту России

Барак Обама. Фото: facebook.com
Барак Обама. Фото: facebook.com

Президент США Барак Обама не согласился с мнением о том, что он не недооценивал президента России Владимира Путина, добавив при этом, что не знал о степени влияния дезинформации и кибератак в современном мире.

"Я не думаю, что я не недооценивал его (Путина). Однако я думаю, что я недооценил степень влияния, которое в информационную эпоху могут оказать дезинформация, кибератаки, влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, как я полагаю, все быстрее", – сказал Обама в интервью телекомпании Эй-Би-Си.

Обама вновь заявил о том, что Россия целенаправленно осуществляла хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США, а также, по его убеждению, может в будущем совершать аналогичные действия в странах Западной Европы, где ожидаются выборы.

Наряду с этим Обама выразил обеспокоенность, что "республиканцы демонстрируют все больше доверия к Путину, чем к своим согражданам, потому что их сограждане – демократы. Так не должно быть".

"Мы должны напоминать себе, что мы (с Дональдом Трампом – авт.) в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдем до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки", – заявил уходящий президент США.

Обама посоветовал своему преемнику на президентском посту Трампу "развивать прочные отношения с разведывательным сообществом". "Мы должны тратить больше времени, энергии и ресурсов на кибербезопасность", – сказал уходящий президент.

По его словам, следует "подумать о том, как мы подходим к нашим выборам и демократии, мы должны понимать, когда возникает пропаганда".
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Источник:

Интерфакс

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