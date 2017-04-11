Ракеты США уничтожили 20 процентов боевой авиации Сирии – Пентагон

Вчера, 08:20

США выпустили по сирийской военной базе свыше 50 ракет


В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе повреждено или полностью уничтожено 20% боевой авиации сирийской правительственной армии, а также склады топлива, боеприпасов и средства противовоздушной обороны, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Сирийское правительство потеряло способность заправлять или перевооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и в настоящее время использование взлетно-посадочной полосы лишено военного интереса", – сказал глава Пентагона, передает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Напомним, в ночь на 7 апреля Пентагон нанес удар по авиабазе режима сирийского президента Башара Асада Шайрат. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на химическую атаку против жителей города Хан-Шейхун, которая, по данным США, была осуществлена самолетами, поднявшимися именно с этой базы.

Американские военные выпустили по сирийской авиабазе 59 ракет типа Томагавк (TLAM).

Удары были направлены на самолеты на аэродроме, защищенные ангары для них, склады с нефтепродуктами и материально-техническим оборудованием, бункеры с боеприпасами, системы ПВО и радары.

Ракетный удар США провели впервые после избрания президентом страны Дональда Трампа.
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