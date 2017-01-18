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Российского неонациста, который отрезал уши украинским бойцам, депортировали из Норвегии http://www.segodnya.ua/img/article/7892/39_main.1484708607.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/39_tn.1484708607.jpg Мир Петровский и его соратник Мильчаков снимали видео, на которых они жестоко издеваются из раненными украинскими солдатами, пытают их и глумятся над телами погибших

Российского неонациста, который отрезал уши украинским бойцам, депортировали из Норвегии

Сегодня, 07:43

Петровский и его соратник Мильчаков снимали видео, на которых они жестоко издеваются из раненными украинскими солдатами, пытают их и глумятся над телами погибших

Ян Петровский. Фото: Giovanni Pigni
Ян Петровский. Фото: Giovanni Pigni

Боевика группировки "Русич" Яна Петровского, который воевал против украинской армии на Донбассе в 2014-2015 годах, депортировали из Норвегии, где он жил с 2004 года. Решение о депортации принято правительством Норвегии, пишет Meduza.

Петровский был одним из командиров боевиков и соратником неонациста Алексея Мильчакова, вместе с которым они принимали участие в боевых действиях возле поселка Металлист Луганской области. Во время боевых действий, Петровский и Мильчаков снимали видео, как они отрезают уши погибшим солдатам украинской армии, а также другие ролики, на которых они жестоко издеваются из раненными солдатами, пытают их и глумятся над телами погибших. Видео потом выкладывали в соцсеть "ВКонтакте".

Норвежская пресса называет Яна Петровского праворадикальным экстремистом. The New York Times упоминает о нем как об участнике "мутного националистического движения", члены которого под опекой русской власти пытаются "сдвинуть вправо" европейскую политику.

Боевики "Русича" покинули территорию Украины в конце июня 2015 года.

Сейчас Петровский ждет суда по делу о лишении норвежского вида на жительство, который скоро должен состояться в Норвегии. Он намерен доказать, что его депортация является итогом "политического преследования".

Сам Петровский категорически отвергает все обвинения. "Я не совершил никаких военных преступлений. Мы защищали русских людей, сугубо принимали участие в военных действиях", – считает боевик.

Напомним, российский неонацист Петровский был арестован 18 октября 2016 года в Норвегии службой безопасности PST.
неонацисты, ЛНР, петровский

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