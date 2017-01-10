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США ввели санкции против пяти влиятельных россиян http://www.segodnya.ua/img/article/7866/90_main.1484004592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/90_tn.1484004592.jpg Мир Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются

США ввели санкции против пяти влиятельных россиян

Сегодня, 07:00

Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются

США включают в &quot;список Магнитского&quot; людей, которых считают причастными к нарушению прав человека в РФ. Фото: sledcom.ru
США включают в "список Магнитского" людей, которых считают причастными к нарушению прав человека в РФ. Фото: sledcom.ru

Министерство финансов США приняло решение о введении санкций в отношении еще пяти российских граждан. Об этом сообщает "Эспресо" со ссылкой на The New York Times. Минфин США внес в "список Магнитского" главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Кроме того, в список попали депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, которых Великобритания обвинила в причастности к убийству Александра Литвиненко.

Также в список включили следователя Станислава Гордиевского, который участвовал в деле Hermitage Capital и упоминался в первой версии "списка Магнитского", и Геннадия Плаксина — одного из руководителей "Универсального банка сбережений", который принадлежал предпринимателю Дмитрию Клюеву. Клюева фонд Hermitage Capital обвинял в организации хищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета РФ.

США включали в "список Магнитского" людей, которых считают причастными к нарушению прав человека в РФ.

Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. В конце декабря 2016 года президент США Барак Обама распространил действие "закона Магнитского" на весь мир.

"Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года. Поводом для его принятия стала смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.
США, барак обама, санкции, литвиненко, список магнитского

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