Трамп сделал первый визит в ЦРУ, чтобы опровергнуть "вражду" со спецслужбами

Новый президент США заявил, что "никто не относится к разведке и ЦРУ лучше, чем Дональд Трамп"

Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 января, совершил свой первый визит в качестве главы государства в правительственное учреждение. Им стала штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

В ходе визита Трамп заверил, что с большим уважением относится к ведомству, и отверг мнение, что у него была "вражда" с разведывательным сообществом на фоне расследования о возможной причастности российского правительства к президентской кампании, - собщает 112.ua со ссылкой на Bloomberg.

"Никто не относится к разведке и ЦРУ лучше, чем Дональд Трамп", – сказал Трамп встречавшим его сотрудникам ведомства. "Возможно, когда-то вы не получили той поддержки, что хотели. Вы получите столько поддержки, что возможно будете говорить: "Пожалуйста, не надо так много поддержки, господин президент, пожалуйста, не надо нам так много поддержки", – продолжил Трамп.

Напомним, ранее администрация Обамы посоветовала Трампу выбрать между разведкой США и WikiLeaks с Россией.